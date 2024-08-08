Михаил Мишустин потребовал от членов правительства контролировать оказание помощи Курской области
Председатель правительства Михаил Мишустин потребовал от членов Кабмина оставаться на связи и контролировать оказание помощи Курской области. Он добавил, что все ведомства активно работают над оказанием поддержки местным жителям.
Также подписано распоряжение о выделении 1,8 млн рублей на поддержку жителей Курской области, сообщает ТАСС.
Напомним, сегодня в Казани при поддержке раиса Татарстана Рустама Минниханова начался сбор гуманитарной помощи для пострадавших от обстрелов ВСУ жителей Курской области.
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