Михаил Мишустин потребовал от членов правительства контролировать оказание помощи Курской области

Председатель правительства Михаил Мишустин потребовал от членов Кабмина оставаться на связи и контролировать оказание помощи Курской области. Он добавил, что все ведомства активно работают над оказанием поддержки местным жителям.



Также подписано распоряжение о выделении 1,8 млн рублей на поддержку жителей Курской области, сообщает ТАСС.

Напомним, сегодня в Казани при поддержке раиса Татарстана Рустама Минниханова начался сбор гуманитарной помощи для пострадавших от обстрелов ВСУ жителей Курской области.

Разиль Самигуллин