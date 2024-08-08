Дочерняя компания «Роскосмоса» сообщила о планах отправить космических туристов на МКС в 2025 году

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Входящая в «Роскосмос» компания «Главкосмос» сообщила о планах организовать коммерческий тур на международную космическую станцию. Организация рассчитывает отправить космических туристов на корабле «Союз МС» ближе к концу 2025 года, сообщает «Интерфакс».

В организации добавили, что по плану пребывание на МКС для туристов составит 10 дней. Однако этому будет предшествовать подготовка на протяжении 10 месяцев, а также ее активная фаза в 4-5 месяцев.

— Полет и спуск будут осуществлены в команде профессиональных космонавтов. Мест на корабле «Союз МС» — 2+1 (профессиональный космонавт), — сообщили в компании «Главкосмос».

В организации добавили, что туристы должны пройти медицинские обследования для того, чтобы понять, возможен ли полет для человека. Для коммерческого путешествия на МКС будут изготовлены персональные скафандры, которые туристы смогут оставить себе после полета.

Напомним, три года назад на космодром Байконур для подготовки к полету вылетели космические туристы — японцы Щун Огисо, Юсаку Маэзава и его помощник Йозо Хирано. Кроме японцев, в составе космического экипажа были космонавты «Роскосмоса» Александр Мисуркин и Александр Скворцов.

Разиль Самигуллин