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Путин наградил бывшего главного тренера московского ЦСКА орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени

13:22, 08.08.2024
Путин наградил бывшего главного тренера московского ЦСКА орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени
Фото: Динар Фатыхов

Президент России Владимир Путин наградил бывшего главного тренера московского ЦСКА Валерия Газзаева орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени. Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

— Награду присудили за большой вклад в развитие и популяризацию отечественного спорта, — сообщает ТАСС.

Газзаев является одним из самых титулованных российских тренеров по числу выигранных медалей и кубков в российской истории.

Он — единственный тренер-россиянин, под руководством которого был выигран европейский клубный трофей — в 2005 году ЦСКА под его руководством завоевал Кубок УЕФА.

Олег Исаков

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