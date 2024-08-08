Путин наградил бывшего главного тренера московского ЦСКА орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени
Президент России Владимир Путин наградил бывшего главного тренера московского ЦСКА Валерия Газзаева орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени. Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
— Награду присудили за большой вклад в развитие и популяризацию отечественного спорта, — сообщает ТАСС.
Газзаев является одним из самых титулованных российских тренеров по числу выигранных медалей и кубков в российской истории.
Он — единственный тренер-россиянин, под руководством которого был выигран европейский клубный трофей — в 2005 году ЦСКА под его руководством завоевал Кубок УЕФА.
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