Татарстанцы все чаще выбирают смартфоны золотого цвета

Фото: Динар Фатыхов

В первом полугодии этого года в Татарстане спрос на смартфоны золотого цвета вырос в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но классические расцветки все еще в тренде. Об этом свидетельствуют данные продаж объединенной розничной сети «МегаФон» и Yota.

Жители республики по-прежнему в основном предпочитают более привычные оттенки. Черные смартфоны продолжают лидировать, составляя 54% продаж. Синий и зеленый цвета также пользуются спросом, занимая 20% и 8% рынка соответственно. Серый оттенок, наоборот, теряет популярность: в первом полугодии 2024 года его выбирали на 68% реже, чем годом ранее.

Среди аксессуаров трендовым становится розовый цвет чехлов. В первом полугодии 2024 года его выбирали в 4,7 раза чаще, чем в 2023 году. Однако 44% покупателей предпочитают сохранять оригинальный цвет телефона и выбирают прозрачные чехлы.

Напомним, по итогам II квартала этого года продажи мобильных телефонов на «Авито» на 36% превысили показатель за аналогичный период прошлого года. Сами гаджеты стали доступнее. В апреле — июне цены на новые устройства относительно января — марта снизились на 12%, на товары в ресейле — на 1%.



Дарья Пузикова