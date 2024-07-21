Продажи смартфонов в Казани за год выросли более чем на треть

Фото: Максим Платонов

По итогам II квартала этого года продажи мобильных телефонов на «Авито» на 36% превысили показатель за аналогичный период прошлого года. Сами гаджеты стали доступнее. В апреле — июне цены на новые устройства относительно января — марта снизились на 12%, на товары в ресейле — на 1%.

Согласно исследованию аналитиков «Авито», в топ-3 наиболее популярных марок гаджетов вошли Apple (на него пришлось 68% продаж), Samsung (10%) и Xiaomi (9%). Быстрее всего росла востребованность китайских брендов. Число реализованных смартфонов Tecno во II квартале увеличилось вдвое. Средняя стоимость подержанного гаджета этой марки составляла 7 тысяч рублей, нового — 9 тысяч. Продажи Infinix выросли на 95%. В среднем такой смартфон можно было купить за 7 тысяч в ресейле и за 10 тысяч в новом состоянии.

Дороже всего новые телефоны стоили в Екатеринбурге (58 тысяч рублей за модель) и Краснодаре (56 тысяч рублей). Напротив, самые доступные гаджеты можно было найти в Рязани — в среднем смартфон стоил 37 тысяч рублей. Наибольший рост продаж такой техники был зафиксирован в Калининграде (+45% к прошлому году), Владивостоке (+43%), Хабаровске (+19%), Нижнем Новгороде и Новосибирске (в обоих +8%).

Напомним, за 2023 год выручка Apple в России снизилась более чем в 23 раза. Если в 2022 году она составляла более 85 млрд рублей, то за прошлый год сократилась до чуть более 3,6 млрд.

Галия Гарифуллина