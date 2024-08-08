Половина российских компаний просит сотрудников уходить в отпуск

Фото: Максим Платонов

Почти половина — 44% — российских компаний требует от сотрудников отгулять все положенные дни отпуска. Об этом сообщает RT со ссылкой на соответствующее исследование.

Чаще всего такие требования выдвигают компании из транспортной сферы (89%), строительной отрасли (75%) и торговли (60%).

Для большинства руководителей выход сотрудников в отпуск важен из-за следования законодательству и соблюдения баланса личной жизни и работы. Менее распространенной причиной стало беспокойство по поводу выгорания сотрудников.

Согласно опросу, 46% жителей Татарстана работали во время отпуска. Треть респондентов (36%) объясняют это повышенным чувством ответственности, у 30% просто большой объем задач, а 24% помогают коллегам. Лишь 13% получают удовольствие от выполнения задач даже во время отдыха.

Елизавета Пуншева