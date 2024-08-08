Половина российских компаний просит сотрудников уходить в отпуск
Почти половина — 44% — российских компаний требует от сотрудников отгулять все положенные дни отпуска. Об этом сообщает RT со ссылкой на соответствующее исследование.
Чаще всего такие требования выдвигают компании из транспортной сферы (89%), строительной отрасли (75%) и торговли (60%).
Для большинства руководителей выход сотрудников в отпуск важен из-за следования законодательству и соблюдения баланса личной жизни и работы. Менее распространенной причиной стало беспокойство по поводу выгорания сотрудников.
Согласно опросу, 46% жителей Татарстана работали во время отпуска. Треть респондентов (36%) объясняют это повышенным чувством ответственности, у 30% просто большой объем задач, а 24% помогают коллегам. Лишь 13% получают удовольствие от выполнения задач даже во время отдыха.
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