«Никто из коллег не может его заменить»: каждый второй житель Татарстана совмещают работу и отдых

Фото: Максим Платонов

Согласно опросу, 46% жителей Татарстана признались, что работали во время отпуска. Треть опрошенных (36%) объясняют это повышенным чувством ответственности, у 30% просто большой объем задач, а 24% помогают коллегам. Лишь 13% получают удовольствие от выполнения задач даже во время отдыха, сообщили «Реальному времени» аналитики hh.ru.

— При этом каждый второй участник опроса (49%) вынужден решать рабочие вопросы в отпуске, потому что никто из коллег, увы, не может его заменить. Таким образом, кадровый дефицит влияет уже не просто на работодательскую часть рынка, но и на самих сотрудников. Ведь из-за нехватки кадров действующие работники буквально вынуждены трудиться за двоих, а то и за троих одновременно. Наиболее остро эта проблема «работы за нескольких сотрудников» стоит, судя по данным опроса, в ИТ-сфере, финансах, маркетинге, медиа, а также в сфере инженерных профессий на производстве, — отметила директор hh.ru ПФО Альбина Султанова.

Султанова отмечает, что такая ситуация может привести к выгоранию сотрудников, снижению их мотивации и вовлеченности, что в итоге приводит к увольнению или серьезной текучке кадров.

70% отпускников вынуждены брать с собой ноутбук и другие рабочие предметы, причем 40% всегда берут рабочий ноутбук. 40% опрошенных при выборе места проживания учитывали, насколько оно оборудовано для работы. А 80% работали не только во время пребывания в месте отдыха, но и в пути. Так, 40% успели поработать в поезде, еще 21% — в машине, а 19% — пока летели в самолете.

В результате после такого совмещения отпуска и работы каждый второй опрошенный признался, что ему не удалось полноценно отдохнуть. Причем женщины на 29% чаще, чем мужчины, жалуются на то, что не успели отдохнуть от работы и расслабиться.

Рената Валеева