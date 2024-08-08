Кабмин уточнил распределение субсидий в рамках социальной газификации

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Правительство внесло изменения в госпрограмму «Развитие энергетики», касающиеся субсидий на поддержку льготных категорий граждан в рамках социальной газификации. Соответствующее постановление появилось на сайте Кабмина.

Изменения обеспечат выплату второй части субсидии на подключение к газовым сетям в 2024 году для льготников, которые заключили договоры в 2023 году. Сумма компенсации составляет не менее 100 тыс. рублей.

Участники программы смогут получить выплату в два этапа. На первом они смогут оплатить работу за счет субсидии, а на втором этапе им нужно будет внести оставшуюся часть компенсации и собственные средства.

Напомним, программа социальной газификации была запущена правительством в 2021 году по поручению президента. Благодаря ей жители России могут бесплатно провести газ до границ своих участков в сельской местности.



Дарья Пузикова