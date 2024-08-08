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Ожоги и ЧМТ: врачи оценили состояние военкора Поддубного как тяжелое

09:32, 08.08.2024
Ожоги и ЧМТ: врачи оценили состояние военкора Поддубного как тяжелое
Фото: Динар Фатыхов

Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный, который накануне получил ранение в результате атаки FPV-дрона Вооруженных сил Украины в Курской области, находится в тяжелом состоянии.

— Тяжелое состояние. Там тяжелый ожог, черепно-мозговая травма, травма лицевого скелета, — цитируют слова врача Поддубного «Вести».

Напомним, что сегодня Поддубного направили из больницы в Курской области в медучреждение в Москве.

Олег Исаков

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