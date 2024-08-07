При обстрелах Курской области со стороны ВСУ пострадал 31 человек

При обстрелах Курской области со стороны ВСУ пострадал 31 человек, среди них шесть детей. Также в результате происшествия госпитализировано 19 человек, четверо из них находятся в тяжелом состоянии, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение Минздрава России.

— По оперативным данным, в результате обстрелов украинскими националистами в Курской области травмы и ранения получил 31 человек, в том числе шесть детей, — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, сегодня врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что в регионе вводится режим чрезвычайной ситуации из-за последствий атак ВСУ. Он добавил, что в приграничных районах области сохраняется сложная оперативная обстановка.

Разиль Самигуллин