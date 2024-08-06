Вооруженные силы России предотвратили вторжение украинских ДРГ на территорию Курской области

Фото: Динар Фатыхов

Вооруженные силы России предотвратили вторжение украинских ДРГ на территорию Курской области. При помощи артиллерии, авиации и ударных БПЛА противника удалось отбросить на территорию Украины, сообщает пресс-служба Минобороны России.

После поражения часть украинских ДРГ отступила, остатки личного состава ВСУ попытались закрепиться возле границы России, где их заблокировали подразделения российской армии. Однако, понеся потери, остатки диверсионной группы начали отступление, где по ним продолжалось нанесение огневых ударов.

Напомним, сегодня Министерство обороны в своей сводке сообщило о том, что группировка войск «Центр» освободила населенный пункт Тимофеевка в ДНР.

Разиль Самигуллин