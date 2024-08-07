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Матвей Сафонов дебютировал за ПСЖ

19:48, 07.08.2024
Матвей Сафонов дебютировал за ПСЖ
Фото: Динар Фатыхов

Россиянин Матвей Сафонов дебютировал за парижский футбольный клуб ПСЖ. Вратарь принял участие в матче против «Штурма», цвета которого защищает Даниил Худяков, сообщает РИА «Новости».

Матч проходит в австрийском Клагенфурте. Матвей Сафонов вышел на поле в стартовом составе.

Напомним, голкипер «Краснодара» и сборной России Матвей Сафонов перешел в «Пари Сен-Жермен» в июне. Вратарь подписал контракт до лета 2029 года.

Разиль Самигуллин

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