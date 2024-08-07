Президент ЮАР примет участие в саммите БРИКС в Казани

Фото: Динар Фатыхов

Президент ЮАР Сирил Рамафоса примет участие в саммите БРИКС, который пройдет в Казани. Он прибудет в столицу Татарстана в качестве главы делегации Южно-Африканской республики, сообщает ТАСС.

Официальный представитель администрации главы ЮАР Винсент Магвенья заявил, что страна довольна работой России в качестве председателя БРИКС. Он добавил, что расширение числа участников объединения создает много возможностей, однако при этом требует большой координации общей работы.

Напомним, в июле президент России Владимир Путин пригласил председателя КНР Си Цзиньпина принять участие в саммите БРИКС, который пройдет в Казани 22—24 октября.

Разиль Самигуллин