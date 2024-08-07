Центробанк ожидает инфляцию в России к концу III квартала на уровне 7,8% в годовом выражении

Фото: Арсений Губаев

По прогнозам Центрального банка России, к концу третьего квартала инфляция составит 7,8% в годовом выражении.

Ожидается, что к концу текущего года уровень инфляции будет находиться в диапазоне от 6,5% до 7%, а к концу 2025 года снизится до 4—4,5%. В дальнейшем прогнозируется снижение инфляции до уровня 4%.

— Снижение инфляции к цели будет идти медленнее, чем ожидалось, оно должно завершиться к концу 2025 года, — гласит резюме итогов заседания совета директоров Центробанка.

Напомним, что 26 июля этого года ЦБ поднял уровень ключевой ставки с 16 до 18%.

Его глава Эльвира Набиуллина заявила, что экономика России столкнулась с максимальным за последние 16 лет перегревом. По ее словам, это первый случай циклического перегрева за десять лет, в течение которых они таргетировали инфляцию.

Олег Исаков