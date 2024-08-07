Новые правила налогообложения грозят сократить рентабельность ресторанного бизнеса на 35-40%

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Ужесточение условий для применения специальных налоговых режимов вызывают серьезную обеспокоенность у ресторанного бизнеса. По данным экспертов, отчисление налогов по новым правилам может сократить рентабельность ресторанного бизнеса на 35-40%. Ранее доходы позволяли открывать новые заведения, но сейчас прибыльность упадет, считают в отрасли.

— Налоговое бремя будет ужесточаться, и мы для себя видим 2025 год как стоп, то есть мы будем останавливаться. Мы понимаем, что у нас не будет прибыли — такой, которая позволит такими же масштабами и темпами развиваться. Нас переведут на другую налоговую систему, и нам придется платить гигантские суммы налогов — подчеркивает представитель ресторанного бизнеса Вячеслав Миллер.

Больше всего предпринимателей волнуют изменения в упрощенной системе налогообложения (УСН). Вводится обязательная уплата НДС для всех, кто использует УСН, за исключением тех, чей годовой доход не превышает 60 млн рублей. Однако, для того чтобы воспользоваться правом на освобождение от НДС, необходимо подать уведомление в налоговую инспекцию.



— Согласно подпункту 38 пункта 3 статьи 149 Налогового кодекса, оказание услуг общественного питания с начала 2025 года освобождается от уплаты НДС при соблюдении определенных условий, прописанных в кодексе, — сообщила директор Ассоциации рестораторов и отельеров Казани и Татарстана Галина Шарафутдинова.

Несмотря на то, что новые правила предусматривают некоторые послабления для ресторанного бизнеса, например, максимальный размер годового дохода для применения специальных налоговых режимов составляет 2 млрд рублей, предприниматели пока настроены пессимистично. Подробнее про спад ресторанного бизнеса Казани — в материале «Реального времени».