Минэкономразвития: цены на отдых в России выросли на 14%

Фото: Максим Платонов

Министр экономического развития России Максим Решетников сообщил, что стоимость отдыха в стране в 2024 году выросла на 14% по сравнению с 2023 годом из-за роста спроса. Он отметил, что увеличение спроса на внутренний туризм привело к росту цен на отдых внутри страны.

— Из-за активно растущего спроса цены на отдых в стране к прошлому году выросли на 14%, — сказал Решетников.



Это заявление было сделано на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства. Максим Платонов / realnoevremya.ru

На встрече также обсуждались планы по строительству новых школ и объектов здравоохранения в стране. Во время него Путин подчеркнул, что до конца текущего года в стране построят около 370 новых школ и 340 объектов здравоохранения.

Олег Исаков