Минэкономразвития: цены на отдых в России выросли на 14%
Министр экономического развития России Максим Решетников сообщил, что стоимость отдыха в стране в 2024 году выросла на 14% по сравнению с 2023 годом из-за роста спроса. Он отметил, что увеличение спроса на внутренний туризм привело к росту цен на отдых внутри страны.
— Из-за активно растущего спроса цены на отдых в стране к прошлому году выросли на 14%, — сказал Решетников.
На встрече также обсуждались планы по строительству новых школ и объектов здравоохранения в стране. Во время него Путин подчеркнул, что до конца текущего года в стране построят около 370 новых школ и 340 объектов здравоохранения.
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