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Минэкономразвития: цены на отдых в России выросли на 14%

15:20, 07.08.2024
Минэкономразвития: цены на отдых в России выросли на 14%
Фото: Максим Платонов

Министр экономического развития России Максим Решетников сообщил, что стоимость отдыха в стране в 2024 году выросла на 14% по сравнению с 2023 годом из-за роста спроса. Он отметил, что увеличение спроса на внутренний туризм привело к росту цен на отдых внутри страны.

— Из-за активно растущего спроса цены на отдых в стране к прошлому году выросли на 14%, — сказал Решетников.

Это заявление было сделано на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства. Максим Платонов / realnoevremya.ru

На встрече также обсуждались планы по строительству новых школ и объектов здравоохранения в стране. Во время него Путин подчеркнул, что до конца текущего года в стране построят около 370 новых школ и 340 объектов здравоохранения.

Олег Исаков

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