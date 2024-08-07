Мосгорсуд оставил экс-замглавы Минобороны Иванова в СИЗО до сентября
Московский городской суд принял решение оставить бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова в следственном изоляторе до 23 сентября, сообщает ТАСС.
— Постановление суда первой инстанции оставить без изменений, жалобу защиты — без удовлетворения, — огласил суд апелляционное постановление.
Тем же решением суд признал законным продление ареста второму фигуранту дела — Сергею Бородину. Суд огласил только резолютивную часть решения, из которой остаются неизвестны его мотивы.
Напомним, что в конце апреля Басманный районный суд Москвы удовлетворил ходатайство органов предварительного расследования и избрал в отношении экс-замминистра обороны Иванова меру пресечения в виде заключения под стражу.
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