Утильсбор на автомобили в России может вырасти почти вдвое с 1 октября

Фото: Максим Платонов

С 1 октября в России могут повысить утилизационный сбор на автомобили. Соответствующий проект постановления правительства появился на портале проектов нормативных актов.

Увеличение стоимости сбора коснется только иностранных автомобилей, так как российским производителям разницу компенсируют из бюджета. Это поддержит отечественный автопром. Так, сумму утильсбора планируют увеличить на 70% единовременно, а затем ежегодно — на 10—20% до 2030 года.

В документе указано, что для машин, которые ввезли в Россию до 1 октября, будут применяться действующие ставки. Важное условие — документы на автомобиль должны быть поданы в таможенные органы до 1 ноября текущего года.

Проект также содержит коэффициенты расчета суммы утилизационного сбора на разные годы и для транспортных средств разной мощности. К 2025 году за автомобили с моторами объемом до двух литров придется доплачивать до 667 тыс. рублей, к 2026-му — около 800 тыс. рублей, а к 2030-му — до 1,2 млн рублей.

Олег Исаков