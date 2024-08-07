В России опубликовано более 250 тыс. открытых вакансий с зарплатой от 400 тыс. рублей

Фото: Максим Платонов

В августе 2024 года российские работодатели опубликовали более 270 тыс. вакансий с зарплатной вилкой от 400 тыс. рублей. Такую статистику по запросу «Газеты.Ru» предоставили в пресс-службе рекрутингового сервиса hh.ru.

Большинство вакансий приходится на сферу информационных технологий, розничную торговлю и финансовый сектор. Тройка лидеров по числу открытых позиций включает Москву, Санкт-Петербург и Московскую область.

Вакансии с зарплатой от 400 тыс. рублей предлагают различные позиции, включая гендиректора, главного механика, шеф-повара, руководителя проекта, главного инженера, системного архитектора и врача-офтальмолога.

Карьерный центр «Профессии будущего» отмечает, что айтишники — программисты, тестировщики, веб-дизайнеры, аналитики в области ИТ и специалисты технической поддержки — чаще всего приглашаются на удаленную работу. Их доход может достигать 250 тыс. рублей в зависимости от уровня квалификации. Специалисты креативной индустрии, такие как рекламные или PR-менеджеры, также находят удаленные вакансии со средним доходом свыше 70 тыс. рублей.

Геймдизайнер, тату-мастер, нутрициолог: аналитики назвали самые редкие вакансии в Татарстане.

Рената Валеева