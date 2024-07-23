Геймдизайнер, тату-мастер, нутрициолог: аналитики назвали самые редкие вакансии в Татарстане

Фото: Максим Платонов

Специалисты аналитической службы hh.ru рассказали «Реальному времени» о том, какие вакансии в июле 2024 года были самыми редкими на рынке труда Татарстана и Приволжского федерального округа.

Геймдизайнер мобильных игр

Эта вакансия стала одной из самых редких не только на рынке Татарстана, но и всего ПФО — за последние полгода работодатели единожды размещали данную вакансию в поиске. Примечательно, что специалисту геймдева предлагают зарплату от 200 тыс. рублей на руки.

Мастер тату

Мастера по изготовлению татуировок оказались на втором месте по редкости поиска работы. За последний месяц в ПФО было не более двух вакансий. Аналитики отмечают, что эта профессия стала одной из самых высокооплачиваемых — зарплата в этой сфере достигает 90 тыс. рублей.

Нутрициолог

На третьем месте в рейтинге самых редких профессий в регионе — специалист, исследующий пищевые предпочтения людей. Он анализирует химические свойства продуктов питания, технологии их производства и мотивы, влияющие на выбор людей. Хотя доход такого специалиста не самый высокий (от 40 тыс. рублей), количество вакансий для него невелико — не более четырех за последний месяц по всему округу.



На весь ПФО было всего четыре вакансии врача-нутрициолога. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

3D-моделлер

Специалисты по трехмерной проекции также вошли в список самых редких специалистов в регионе. Работодатели не указали уровень дохода данных мастеров, однако требуют, чтобы опыт работы кандидата был не менее трех лет. Отмечается, что за последний месяц было опубликовано всего четыре вакансии с такими требованиями, а с начала года — не более 22 по всему Приволжскому федеральному округу.

Реставратор

За последний месяц в ПФО было не более 10 запросов на поиск таких специалистов. Зарплата реставраторов начинается от 65 тыс. рублей. Аналитики подчеркивают, что этим летом реставраторы считаются действительно редкими специалистами.

Переводчик китайского, промышленный альпинист и сыровар

Специалисты из этого списка также вошли в число самых редких вакансий июля — их искали примерно 25 раз. По данным работодателей, больше всего могут заработать промышленные альпинисты — до 100 тысяч рублей. Сыроварам предлагают зарплату до 60 тысяч, а переводчикам с китайского языка — от 50 тысяч рублей.

Накануне аналитическая служба «Реального времени» также рассказала о трендах на рынке труда в период исторически низкой безработицы.

Олег Исаков