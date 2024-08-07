Сегодня днем в Казани пройдет дождь и гроза, местами град — воздух прогреется до +26 градусов

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Сегодня в Татарстане прогнозируется переменная облачность. Днем местами кратковременный дождь с грозой и градом. Максимальная температура воздуха днем составит от +22 до +27 градусов. Об этом сообщает Гидрометцентр Татарстана.

Ветер северо-западный 4—9 м/с, местами с порывами до 20 м/с.

В Казани также ожидаются дождь с грозой, ветер с порывами до 14 м/с. Максимальная температура воздуха днем составит от +24 до +26 градусов.