Новым главой политбюро движения ХАМАС стал Газе Яхья Синвар

Новым главой политбюро движения ХАМАС стал Газе Яхья Синвар. Ранее он был главой данной организации в секторе Газа, сообщает «Интерфакс».

Яхья Синвар стал преемником Исмаила Хании, который ранее был убит в Тегеране. Ответственность за его смерть иранская сторона возложила на Израиль.

В конце июля посол Ирана в России заявил, что израильские военные уничтожили в секторе Газа 12 членов семьи главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании, включая его детей и внуков.

Разиль Самигуллин