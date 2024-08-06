В Казани откроют учебный центр для подготовки специалистов по обслуживанию самолетов

Фото: Максим Платонов

Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева (КНИТУ-КАИ) создаст авиационный учебный центр для подготовки технических специалистов по обслуживанию самолетов Ту-214, Ту-204 и МС-21. Об этом сообщило министерство промышленности и торговли республики.

В новом центре будут проводиться как первоначальная подготовка кандидатов на получение свидетельства инженерно-технического персонала, так и дополнительное обучение для повышения квалификации специалистов, занимающихся техобслуживанием воздушных судов.

Программы обучения уже утверждены Федеральным агентством воздушного транспорта («Росавиация»).

Подчеркнем, казанский вертолетный завод и КНИТУ-КАИ отбирает выпускников школ на целевое обучение. В 2024 году планируется набрать 15 первокурсников, которых зачислят в вуз по двум направлениям подготовки: «Самолето- и вертолетостроение» (специалитет) и «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств» (бакалавриат).



Анастасия Фартыгина