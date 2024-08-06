Экс-главу вещевого управления Минобороны арестовали по делу о получении взятки

Фото: Максим Платонов

Бывшего начальника вещевого управления Минобороны России Владимира Демчика арестовали по делу о получении взятки в размере 4 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Следкома России Светлану Петренко.

— 235-й гарнизонный военный суд удовлетворил ходатайство главного военного следственного управления СК России о заключении под стражу заместителя генерального директора ООО «Текстильная торговая компания» Владимира Демчика. Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), — уточняет комитет.

По словам Петренко, полковник запаса Демчик до апреля 2018 года занимал должность начальника вещевого управления МО России. Весной 2017 года генеральный директор одной из коммерческих организаций передал ему взятку в размере 4 млн рублей, желая заручиться покровительством при решении вопросов о привлечении его организации к исполнению государственных контрактов на поставку различного вещевого имущества для нужд Вооруженных сил страны.

Сейчас рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении взяткодателя. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Следователи установили, что в 2017—2018 годах организация, которую представлял взяткодатель, была привлечена в качестве соисполнителя по государственным контрактам на поставку вещевого имущества. В этот период с ней было заключено 26 договоров на общую сумму более 574 млн рублей.

Сейчас рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении взяткодателя.

Олег Исаков