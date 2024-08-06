При оценке глав регионов начнут рассматривать показатели рождаемости

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Показатель «суммарный коэффициент рождаемости» может войти в перечень критериев для оценки работы глав российских регионов. Такую возможность рассмотрят администрация президента России и правительство страны. Соответствующее поручение дал президент по итогам расширенного заседания совета при президенте по стратегическому развитию и нацпроектам и комиссий Госсовета. Мероприятие прошло 29 мая 2024 года, передает ТАСС.

Доклад на эту тему должен быть подготовлен до 1 октября 2024 г.

Напомним, в Госдуму внесли законопроект об увеличении размера материнского капитала для регионов России с низким коэффициентом рождаемости.



Рената Валеева