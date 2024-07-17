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Депутаты Госдумы предложили увеличить размер маткапитала в регионах с низкой рождаемостью

11:40, 17.07.2024
Депутаты Госдумы предложили увеличить размер маткапитала в регионах с низкой рождаемостью
Фото: freestocks на Unsplash

В Госдуму внесли законопроект об увеличении размера материнского капитала для регионов России с низким коэффициентом рождаемости, пишет ТАСС.

По словам председателя партии «Справедливой России — За правду» Сергея Миронова, предлагается устанавливать размер маткапитала в зависимости от коэффициента рождаемости в регионе.

Законопроект предусматривает следующие изменения:

  • для субъектов страны, где коэффициент рождаемости ниже 1,3, размер маткапитала будет увеличен в два раза;
  • если коэффициент рождаемости в регионе ниже 1,75, то материнский капитал будет исчисляться с поправочным коэффициентом 1,5;
  • при коэффициенте рождаемости ниже 2,1 размер маткапитала увеличится в 1,3 раза.

Решение об увеличении материнского капитала будут принимать ежегодно на основании статистических данных за предыдущий год.

Документ разработан в целях реализации послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Глава государства предложил дополнительно помочь субъектам с уровнем рождаемости ниже среднероссийского.

В начале мая в Госдуму также внесли законопроект, по которому в России могут разрешить использование материнского капитала для улучшения жилищных условий сразу после рождения ребенка.

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