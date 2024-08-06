В Госдуме рассмотрят законопроект о введении моратория на повышение платы за парковку до 2027 года

Фото: Максим Платонов

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложил ввести мораторий на повышение платы за пользование платными парковками на автомобильных дорогах в 2024—2026 годах.

По мнению автора законопроекта, в стране ежегодно отмечается рост тарифов на использование платных парковок выше фактической инфляции.

— Например, с 1 июля 2024 года в Москве парковка подорожает на 272 улицах. На 31 улице стоимость парковки составит 600 рублей в час вместо установленных ранее 480 рублей, то есть дороже на 25%, — приводит его слова ТАСС.

Депутат предлагает применить практику установления мораториев в отношении других отраслей. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Даванков считает, что в дальнейшем тарифы на платные парковки также будут превышать рост реальных доходов. Депутат предлагает применить практику установления мораториев в отношении других отраслей.

Напомним, что в Татарстане с апреля этого года действует ограничение на максимальную цену парковки в 140 рублей. Соответствующий документ подписал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

Олег Исаков