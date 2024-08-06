ЕС введет пошлины на импорт российских удобрений

Европейские производители удобрений призвали Еврокомиссию ввести пошлины на импорт из России, утверждая, что российские компании вытесняют их с рынка агрессивной ценовой политикой, сообщает «Газета.ru».

В письме 14 изготовителей, направленное в Еврокомиссию, утверждается, что низкие цены на российские удобрения создают угрозу для европейских производителей и ставят под угрозу продовольственную безопасность Европы.

В свою очередь, заместитель главы МИД России Александр Панкин заявил, что западные страны стремятся блокировать поставки российского продовольствия и удобрений нуждающимся странам, используя санкции и протекционизм.

Напомним, что за первые шесть месяцев текущего года Китай импортировал 55 миллионов тонн российской нефти, что на 4,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

