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ЕС введет пошлины на импорт российских удобрений

12:35, 06.08.2024
ЕС введет пошлины на импорт российских удобрений
Фото: Christian Lue on Unsplash

Европейские производители удобрений призвали Еврокомиссию ввести пошлины на импорт из России, утверждая, что российские компании вытесняют их с рынка агрессивной ценовой политикой, сообщает «Газета.ru».

В письме 14 изготовителей, направленное в Еврокомиссию, утверждается, что низкие цены на российские удобрения создают угрозу для европейских производителей и ставят под угрозу продовольственную безопасность Европы.

В свою очередь, заместитель главы МИД России Александр Панкин заявил, что западные страны стремятся блокировать поставки российского продовольствия и удобрений нуждающимся странам, используя санкции и протекционизм.

Напомним, что за первые шесть месяцев текущего года Китай импортировал 55 миллионов тонн российской нефти, что на 4,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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ЭкономикаОбщество

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