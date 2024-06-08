В этом году в России произведено почти 5 млн доз вакцины против COVID-19

Фото: Максим Платонов

В России в этом году произведено почти 5 миллионов доз вакцины против COVID-19. Из них 1,9 миллиона доз еще не были введены в гражданский оборот, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление главы совета директоров компании-оператора системы маркировки Михаила Дубина.

Он отметил, что для ежемесячного медицинского применения используется не более 151 тысячи доз. Это свидетельствует о том, что в стране есть достаточный запас вакцин для обеспечения населения необходимой защитой от коронавируса.

Стоит подчеркнуть, что статус пандемии, которая была объявлена всемирной организацией здравоохранения, был отменен в мае прошлого года.

Разиль Самигуллин