Нарышкин: разделы по всеобщей истории необходимо исключить из непрофильного вузовского курса

Председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что включение сведений из всеобщей истории перегружает курс для студентов неисторических специальностей. Поэтому он предлагает рассмотреть вопрос об исключении этих разделов из программы, сообщает ТАСС.

По его словам, первоначальная концепция преподавания в вузах подразумевала, что рассказ о ключевых событиях отечественной истории будет сопровождаться справочными сведениями об истории зарубежных стран.

— За счет этого, по задумке, студенты должны были получать более полное представление о вкладе России в развитие человечества. Вместе с тем практика показала, что в таком случае курс получается перегруженным, а материалы по всеобщей истории не осваиваются или осваиваются, но плохо. Поэтому предлагаю сегодня рассмотреть вопрос об исключении из концепции дополнительных разделов по всеобщей истории, — сказал он.

Вместо этого Нарышкин считает целесообразным разработать отдельный материал для тех направлений подготовки, где без знаний по всеобщей истории обойтись нельзя: будущие политологи, регионоведы и юристы-международники.

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Рената Валеева