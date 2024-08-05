В Казани на улице Мусина продлили ограничения движения транспорта и пешеходов
На улице Мусина в Казани продлили ограничения движения транспорта и пешеходов. Эти меры связаны с реконструкцией тепловода, сообщает пресс-служба мэрии Казани.
Ограничения движения будут действовать до 15 сентября на участках:
- от пересечения улиц Мусина и Четаева до здания №54 по улице Четаева;
- от дома №54 по улице Четаева до здания №33а по улице Чистопольской.
С 6 августа по 21 сентября в Казани также будет временно ограничено движение транспорта на участке улицы Маршала Чуйкова. Это связано с реконструкцией тепловода.
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