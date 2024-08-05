Владимир Путин подписал указ о распространении на СК выплат в случае гибели и ранении в зоне СВО

Фото: взято с сайта kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подписал указ о распространении на СК выплат в случае гибели и ранении в зоне СВО, сообщает ТАСС.

Сотрудникам СК, в случая ранения во время службы в зоне СВО будет единовременно выплачиваться 3 млн рублей. Также вводятся выплаты для семей представителей надзорного органа в размере 5 млн рублей в случае его гибели.

Напомним, в Татарстане продлили повышенную единовременную выплату контрактникам до 20 августа. Она составляет 1 млн 5 тыс. рублей. Также президент России Владимир Путин увеличил федеральную выплату до 400 тыс. рублей. С учетом этого и финансовой поддержки от муниципалитетов Татарстана до 300 тыс. рублей сумма единовременной помощи контрактникам в Татарстане с 1 августа может достигать 1,7 млн рублей.

Разиль Самигуллин