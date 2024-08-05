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Центробанк изменит порядок расчета официальных курсов валют

19:35, 05.08.2024
Центробанк изменит порядок расчета официальных курсов валют
Фото: Арсений Губаев

Центробанк опубликовал проект указания, которое закрепляет порядок установления официальных курсов иностранных валют по отношению к российскому рублю. В документе подробно описан регламент этой процедуры на основе данных внебиржевых торгов, сообщает «Интерфакс».

Для обеспечения изменения расчетов вводится дополнительный критерий концентрации. Будут учитываться данные о сделках, заключенных не менее чем тремя разными парами кредитных организаций в течение дня до 15.30 мск. При этом на одного участника должно приходиться не более 75% от общего объема сделок. Кроме того, Центробанк уточнил порядок расчета курсов валют на основе кросс-курсов. Указание вступит в силу со дня его опубликования.

В прошлом месяце Банк России сообщил о приостановке публикации статистики внебиржевого валютного рынка. Решение было принято с целью ограничения санкционного влияния.

Разиль Самигуллин

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