Стали известны соперники сборной России по баскетболу на Кубке Дружбы

Фото: Динар Фатыхов

Стали известны соперники сборной России по баскетболу на Кубке Дружбы, который пройдет в Перми с 21 по 25 августа. Спортсмены из России в рамках соревнования встретятся с командами из Венесуэлы и Колумбии. Четвертой командой на турнире станет БК «Парма», которая выступит вне зачета, сообщает российская федерация баскетбола.

Соревнования пройдут в два этапа. В первые три дня команды сыграют между собой по круговой системе, таким образом будут отобраны финалисты. Матч за обладание кубком и игра за «бронзу» пройдет 25 августа. Из казанского УНИКСа в сборную вызваны Андрей Лопатин, Александр Платунов и Михаил Беленицкий.

Напомним, в конце июля стало известно, с кем казанский УНИКС сыграет в Суперкубке Единой лиги ВТБ. Команда попала в группу «Б» вместе с «Зенитом» и «Бешикташем», сообщается в телеграм-канале лиги.

Разиль Самигуллин