Татарстан вошел в тройку лидеров инновационного развития регионов России

Фото: Динар Фатыхов

Москва, Санкт-Петербург и Татарстан — лидеры рейтинга инновационного развития субъектов России в 2024 году. Исследование седьмой раз подряд проводит Институт статистических исследований и экономики знаний Высшей школы экономики, передает ТАСС.

В материалах рейтинга отмечается, что Москва вновь заняла первую строчку. Столица лидирует по уровню образовательного потенциала и цифровизации, а также по показателям затрат на инновации и экспорта знаний. На втором месте расположился Санкт-Петербург, поднявшийся на три позиции за счет улучшения организационного обеспечения инновационной политики. Третье место занял Татарстан.

Также составители рейтинга отметили, что девять регионов смогли существенно улучшить свое положение по сравнению с результатами 2021 года. Так, на 16 строчек поднялась Омская область, на 15 — Адыгея, Бурятия, Смоленская область и Ханты-Мансийский автономный округ — Югра. Чечня и Хабаровский край поднялись на 13 строк.

Успех «прорывных» регионов объясняется улучшением социально-экономических условий инновационной деятельности и повышением качества научно-технической и инновационной политики. Например, Омская область поднялась в рейтинге качества научно-технической и инновационной политики на 36 строчек, Хабаровский край — на 33.

Исследование включает 15 специализированных рубрик, которые позволяют оценить позиции регионов по отдельным направлениям. В рейтинге используется пять тематических блоков: «Социально-экономические условия инновационной деятельности», «Научно-технический потенциал», «Экспортная активность», «Инновационная деятельности» и «Качество инновационной политики». Предыдущие рейтинги были представлены в 2008, 2010, 2012—2015, 2017, 2018 и 2021 годах.

В 2023 году Татарстан включили в топ-5 самых инвестиционно привлекательных регионов России. Помимо этого в список вошли Москва, Краснодарский край, Приморский край и Ямало-Ненецкий автономный округ.

Рената Валеева