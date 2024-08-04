Компенсации жителям, пострадавшим в результате взрыва газа в Нижнем Тагиле, превысили 13 млн рублей

Фото: Максим Платонов

Общая сумма компенсаций жителям Нижнего Тагила, которые пострадали в результате взрыва газа в одном из жилых домов, превысила 13 млн рублей. По данным властей, в настоящее время составляются «социальные паспорта» для оказания помощи гражданам, сообщает «Интерфакс».

— Работы завершены уже на 65%, в частности, 22 семьи сообщили о том, что лишились документов, а также нуждаются в одежде и обуви. Еще семь семей попросили обеспечить их средствами гигиены, — сообщил департамент информационной политики Свердловской области.

Сейчас часть жителей дома, в котором произошел взрыв, находятся в пункте временного размещения. 53 человека поселили на базе гостиницы «Спортивная-1». Остальные собственники квартир приняли решение остаться у родственников и друзей.

Напомним, 1 августа в Нижнем Тагиле после взрыва газа обрушился подъезд жилого пятиэтажного дома. Было разрушено порядка 15 квартир. В городе был введен режим ЧС. Прокуратура начала проверку случившегося, а Следком возбудил уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг.

Разиль Самигуллин