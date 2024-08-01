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Происшествия

В Нижнем Тагиле полностью обрушился подъезд пятиэтажного жилого дома

10:41, 01.08.2024
В Нижнем Тагиле полностью обрушился подъезд пятиэтажного жилого дома
Фото: Взято с телеграм-канала главы Нижнего Тагила Владислава Пинаева

В Нижнем Тагиле обрушился подъезд жилого пятиэтажного дома. По информации оперативных служб, причиной взрыва могла стать неисправность газового оборудования или нарушение правил его эксплуатации.

Сотрудники МЧС проводят эвакуацию жильцов — разрушено порядка 15 квартир. В городе ввели режим ЧС. Прокуратура начала проверку случившегося, а Следком возбудил уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг.

По уточненной информации, пострадали семь человек, пятеро них дети — всех госпитализировали.

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев: «Часть дома 81 по ул. Сибирской обрушилась, предположительно, из-за хлопка газа». Взято с телеграм-канала главы Нижнего Тагила Владислава Пинаева

Спустя некоторое время произошло повторное частичное обрушение дома, а из-под завалов спасли трех человек — поиски двоих продолжаются, уточнила пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

Минздрав России направил на место аварии две авиамедицинские бригады для оказания помощи пострадавшим.

Олег Исаков

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Происшествия

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