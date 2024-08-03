Саратовский суд пересмотрит приговор по делу Сергея Фургала

Фото: Мария Зверева

Первый кассационный суд в Саратове пересмотрит приговор по делу бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала 23 августа. Об этом «РИА Новости» сообщил адвокат одного из фигурантов дела Андрея Палея Артем Сарбашев.

— В отношении Фургала, Карепова, Палея, Кадырова и других состоится заседание кассационной инстанции 23 августа в Первом кассационном суде в Саратове, мы намерены оспорить приговор Люблинского городского суда. Судебный процесс был проведен несправедливо в нарушение самой процедуры суда с участием присяжных заседателей, — подчеркнул он.

По его словам, фигуранты будут участвовать в заседании по видеоконференции.

Суд 10 февраля приговорил бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к 22 годам лишения свободы. Приговор вынесен по уголовному делу об организации и покушении на убийства.



Прокурор в суде запрашивал для Сергей Фургала 23 года лишения свободы. Коллегия присяжных заседателей признала его виновным в организации покушения на убийство предпринимателя из Амурской области Александра Смольского.

По материалам дела, в 2000-х годах Фургал открыл в Амурской области пункт приема металла. Аналогичный бизнес там вел Смольский, принимавший сырье по более высокой цене. Из-за этого у них возник конфликт. В итоге в 2004 году в гараж Смольского, где он находился в тот момент, нападавшие бросили две гранаты. По счастливой случайности бизнесмен выжил.

Сергею Фургалу 52 года. Он был депутатом Государственной думы V, VI, VII созывов. Хабаровский край политик возглавлял с сентября 2018-го по июнь 2020 года. Уволен с должности губернатора указом президента России Владимира Путина в связи с утратой доверия.

Елизавета Пуншева