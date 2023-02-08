Бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала могут приговорить к 23 годам лишения свободы

Прокурор запросил у суда 23 года лишения свободы для бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Об этом сообщает «РИА Новости».

2 февраля коллегия присяжных заседателей признала Сергея Фургала виновным в организации покушения на убийство предпринимателя из Амурской области Александра Смольского.

— На вопрос о том, виновен ли Фургал в том, что не позднее апреля 2004 года в своем офисе в Хабаровске вступил в сговор с деловым партнером Николаем Мистрюковым и Андреем Кареповым с целью организации убийства Смольского, коллегия ответила утвердительно, — говорится в вердикте коллегии заседателей.

Согласно решению присяжных, бывший губернатор по этому эпизоду не заслуживает снисхождения. Также коллегия признала его виновным в организации убийства бизнесмена Евгения Зори и бывшего милиционера Олега Булатова.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

По материалам дела, в 2000-х годах Фургал открыл в Амурской области пункт приема металла. Аналогичный бизнес там вел Смольский, принимавший сырье по более высокой цене. Из-за этого у них возник конфликт. В итоге в 2004 году в гараж Смольского, где он находился в тот момент, нападавшие бросили две гранаты. По счастливой случайности бизнесмен выжил.

В ноябре 2021 года завершилось следствие по делу Сергея Фургала. Тогда экс-губернатору Хабаровского края в окончательной редакции предъявили обвинения в мошенничестве и руководстве преступным сообществом.



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Елизавета Пуншева