Владимиру Путину доложили о ликвидации последствий взрыва газа в доме в Нижнем Тагиле

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев доложил президенту России Владимиру Путину о ликвидации последствий взрыва газа в доме в Нижнем Тагиле, сообщил «РИА Новости» пресс-секретарь российской главы Дмитрий Песков. Так, из-под завалов спасли 16 человек.

— Куйвашев доложил о том, как оказывается помощь тем, кто пострадал в результате этой аварии. В частности, он отметил, что уже завершены поисково-спасательные работы. Он подчеркнул, что благодаря слаженной, высокопрофессиональной работе спасателей — и местных спасателей, и спасателей Центроспаса — удалось спасти из завалов 16 человек. Была действительно самоотверженная работа, осуществлена спасателями, — заявил Песков.

В результате взрыва газовоздушной смеси в пятиэтажном газифицированном доме два подъезда обрушились в четверг в Нижнем Тагиле. Пострадал 21 человек, из них 10 — дети. 3 августа в городе будет днем траура в связи с трагическими событиями.

Елизавета Пуншева