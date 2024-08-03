На Крымском мосту временно перекрывали движение

Фото: взято с сайта kremlin.ru

Автомобильное движение по Крымскому мосту временно перекрывали. Об этом сообщается в телеграм-канале о ситуации на автоподходах к мосту.

— Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, — отмечается в сообщении, опубликованном в 06.17 по мск.

Находящихся на мосту и в зоне досмотра просили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

В 07.57 в канале опубликовали сообщение об открытии движения по мосту.

В середине июля в телеграм-канале сообщили, что перед Крымским мостом скопилось 600 машин. Время ожидания в очереди составляло около двух часов.

Елизавета Пуншева