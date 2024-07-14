Перед Крымским мостом со стороны Тамани скопилась очередь из 600 машин

Фото: Реальное время

По сообщению оперативного телеграм-канала о ситуации на транспортном переходе, перед Крымским мостом скопилось 600 машин. Время ожидания в очереди составляет около двух часов.

Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет. Данные актуальны на 8.00 по московскому времени в воскресенье.

Большие очереди, в основном в дневное время, перед въездом на Крымский мост начали фиксировать с началом летнего курортного сезона, в связи с чем было принято решение увеличить число постов досмотра, установленных перед мостом для обеспечения безопасного проезда.

Отметим, за первые шесть месяцев 2024 года Крым принял более 2 млн туристов. Большинство отдыхающих (60,8%) добрались до полуострова по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах.