В Венесуэле прошли массовые протесты после победы Николаса Мадуро на выборах

В Венесуэле прошли массовые протесты из-за переизбрания Николаса Мадуро на выборах. На улицы городов страны вышли тысячи демонстрантов, которые сжигают полицейские машины и перекрывают дороги. Сам глава государства заявил, что в Венесуэле пытаются организовать госпереворот.

Демонстранты снесли статую бывшего президента Уго Чавеса, они повсеместно срывают плакаты с изображением Николаса Мадуро на главных улицах городов. Также произошел ряд столкновений людей и полиции, правоохранители начали применять слезоточивый газ. В Каракасе перекрыли улицы, которые ведут к президентскому дворцу, параллельно с этим усилена охрана зданий Нацассамблеи и национальной избирательной комиссии, сообщает RT.

О победе Николаса Мадуро на выборах стало известно вчера. Так, к моменту подсчета 80% протоколов он набрал более 50% голосов. Однако ряд стран не признавали переизбрания политика, требуя прозрачного подсчета голосов под контролем наблюдателей.

Разиль Самигуллин