Камала Харрис официально стала кандидатом в президенты США

Фото: Максим Платонов

Вице-президент США Камала Харрис набрала необходимое количество голосов делегатов съезда, чтобы стать кандидатом на пост президента от Демократической партии. Об этом сообщил председатель Национального комитета демократов Джейми Харрисон, передает ТАСС.



— Я с гордостью подтверждаю, что вице-президент Харрис набрала свыше большинства голосов всех делегатов съезда и станет кандидатом от Демократической партии после завершения голосования в понедельник, — заявил он.

Ранее в США был проведен опрос поддержки кандидатов. Согласно его результатам, вице-президента поддерживают 44% респондентов, а экс-президента Дональда Трампа — 42%.