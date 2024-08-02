Вечером и ночью 2 августа в Татарстане ожидается сильный дождь с грозой

Фото: Динар Фатыхов

Вечером 2 августа, ночью и днем 3 августа местами на территории Татарстана и в Казани ожидаются туман, гроза, сильный дождь, град и кратковременные усиления ветра до 15-20 м/с. Об этом сообщил Гидрометцентр республики.

Служба рекомендует соблюдать меры предосторожности: не прятаться под рекламными щитами, дорожными знаками, деревьями и линиями электропередач, следить за состоянием дороги и соблюдать правила дорожного движения, не оставлять детей без присмотра и оказывать помощь пожилым и больным людям.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что на большей части территории России температура в августе будет около нормы.

