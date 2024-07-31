Гидрометцентр России: в августе в ПФО ожидается мало осадков

Фото: Роман Хасаев

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что на большей части территории России температура в августе будет около нормы. Однако есть регионы, где показатели будут отличаться от привычных значений, пишет «Интерфакс».

Так, выше нормы температура ожидается в Северо-Западном федеральном округе (в Мурманской области, Карелии, на севере Ленинградской области, в Архангельской области и на востоке Коми), а также на севере Урала (в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах) и на юге Западной Сибири (в Омской, Томской, Новосибирской областях). Кроме того, теплее обычного будет в Приморском крае.

Дефицит осадков прогнозируется на юге европейской территории России — на западе Краснодарского края, в Волгоградской и Астраханской областях, практически во всем Северо-Кавказском федеральном округе. Также мало осадков ожидается на юге Приволжского федерального округа (в Саратовской, Самарской, Оренбургской областях и Башкортостане) и на юге Урала (Челябинской и Курганской областях). Дефицит дождей ожидается в Омской и частично в Новосибирской областях.

Избыток осадков прогнозируют в северной части Красноярского края, на северо-востоке Якутии, на Чукотке, в Магаданской области и в южной части Приморского края. На остальной территории количество осадков будет около нормы.

Говоря об осадках, Вильфанд уточнил, что их дефицит на юге России в августе является позитивным фактором, так как сейчас идет уборка озимых и ранних яровых культур. Дефицит осадков будет способствовать этому процессу.

Жителей Татарстана предупредили об ухудшении погоды 1 августа. Так, на территории региона днем ожидается сильный дождь и локально град, сообщает Гидрометцентр республики.

Рената Валеева