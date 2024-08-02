В Госдуму внесли законопроект об уголовном преследовании скрывающихся за рубежом россиян

Фото: взято с сайта duma.gov.ru

В Госдуму внесен законопроект, который предлагает изменить статью 458 УПК РФ и наделить Генеральную прокуратуру России правом направлять в иностранные государства материалы для привлечения к ответственности граждан РФ, которые совершили преступление и скрылись от российского следствия и суда. Об этом сообщают «Ведомости».

Законопроект разработан группой депутатов от фракций «Единая Россия» и «Справедливая Россия — За правду». По словам одного из авторов инициативы, депутата от «Единой России» Василия Пискарева, принятие законопроекта должно способствовать реализации такого основополагающего принципа уголовного судопроизводства, как неотвратимость наказания.

На ПМЭФ заместитель председателя Следственного комитета России Александр Федоров заявил, что преступники должны нести ответственность за правонарушения против мира и безопасности, в том числе путем признания их вины по суду даже после смерти. По его мнению, это поможет сохранить историческую правду, а также бороться с героизацией нацизма и неонацизмом в целом.



Рената Валеева