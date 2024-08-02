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Бастрыкин поручил повторно возбудить дело из-за непредоставления участка многодетной матери в Челнах

15:58, 02.08.2024
Бастрыкин поручил повторно возбудить дело из-за непредоставления участка многодетной матери в Челнах
Фото: Реальное время

Многодетная мать из Набережных Челнов вновь обратилась в Следком России, сообщила пресс-служба комитета. В 2017 году женщина была включена в список лиц, кто нуждается в обеспечении землей для индивидуального жилищного строительства.

Однако она до сих пор ничего не получила, хотя в мае 2024 года утвердили новый генплан, предусматривающий выделение обширных территорий для жилой застройки.

До этого глава Следкома Александр Бастрыкин взял эту ситуацию под контроль. Уголовные дела трижды возбуждались в региональном следственном управлении, но были отменены заместителями прокурора Набережных Челнов Айдаром Галиевым и Олегом Ульянченко. Обжалование решений следственными органами СК России вплоть до и.о. прокурора республики Алексея Заики и прокурора республики Альберта Суяргулова результатов не принесло.

Бастрыкин дал указание руководителю СУ СК России по Татарстану Валерию Липскому повторно возбудить уголовное дело и доложить о предварительных и окончательных результатах его расследования.

Рената Валеева

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