Бастрыкин поручил повторно возбудить дело из-за непредоставления участка многодетной матери в Челнах

Фото: Реальное время

Многодетная мать из Набережных Челнов вновь обратилась в Следком России, сообщила пресс-служба комитета. В 2017 году женщина была включена в список лиц, кто нуждается в обеспечении землей для индивидуального жилищного строительства.

Однако она до сих пор ничего не получила, хотя в мае 2024 года утвердили новый генплан, предусматривающий выделение обширных территорий для жилой застройки.

До этого глава Следкома Александр Бастрыкин взял эту ситуацию под контроль. Уголовные дела трижды возбуждались в региональном следственном управлении, но были отменены заместителями прокурора Набережных Челнов Айдаром Галиевым и Олегом Ульянченко. Обжалование решений следственными органами СК России вплоть до и.о. прокурора республики Алексея Заики и прокурора республики Альберта Суяргулова результатов не принесло.

Бастрыкин дал указание руководителю СУ СК России по Татарстану Валерию Липскому повторно возбудить уголовное дело и доложить о предварительных и окончательных результатах его расследования.

Рената Валеева