На ремонт дороги в Алькеевском районе Татарстана выделят 55 млн рублей
На ремонт подъездной дороги к лагерю «Дубки» в Алькеевском районе Татарстана готовы потратить 55 млн рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.
Заказчиком выступает ГКУ «Главтатдортранс». Подрядчику предстоит отремонтировать участок дороги в 1,8 км.
В числе обязанностей исполнителя:
- обустройство дороги;
- устройство искусственного освещения;
- переустройство инженерных коммуникаций;
- озеленение, посев трав;
- посадка деревьев, кустарников;
- восстановление изношенных покрытий.
Работы должны быть закончены к 25 октября 2024 года.
Напомним, в Лаишевском районе республики обновят несколько участков дорог общего и местного пользования протяженностью 5,5 километра. Стоимость работ составит 112,8 млн рублей.
Ремонт затронет такие участки дорог, как улица Шершнева в деревне Вороновка, улицы Совхозная, Пристанская, Маяковского в городе Лаишево, улица Пионерская в селе Кирби, улицы Большая Красная и Малышева в селе Столбище, улица Садовая в селе Среднее Девятово, улица Строителей в селе Усады.
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