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На ремонт дороги в Алькеевском районе Татарстана выделят 55 млн рублей

10:42, 03.08.2024
На ремонт дороги в Алькеевском районе Татарстана выделят 55 млн рублей
Фото: Максим Платонов

На ремонт подъездной дороги к лагерю «Дубки» в Алькеевском районе Татарстана готовы потратить 55 млн рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Заказчиком выступает ГКУ «Главтатдортранс». Подрядчику предстоит отремонтировать участок дороги в 1,8 км.

В числе обязанностей исполнителя:

  • обустройство дороги;
  • устройство искусственного освещения;
  • переустройство инженерных коммуникаций;
  • озеленение, посев трав;
  • посадка деревьев, кустарников;
  • восстановление изношенных покрытий.

Работы должны быть закончены к 25 октября 2024 года.

Напомним, в Лаишевском районе республики обновят несколько участков дорог общего и местного пользования протяженностью 5,5 километра. Стоимость работ составит 112,8 млн рублей.

Ремонт затронет такие участки дорог, как улица Шершнева в деревне Вороновка, улицы Совхозная, Пристанская, Маяковского в городе Лаишево, улица Пионерская в селе Кирби, улицы Большая Красная и Малышева в селе Столбище, улица Садовая в селе Среднее Девятово, улица Строителей в селе Усады.

    Галия Гарифуллина

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