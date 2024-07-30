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В шести населенных пунктах Лаишевского района Татарстана отремонтируют более пяти километров дорог

17:24, 30.07.2024
В шести населенных пунктах Лаишевского района Татарстана отремонтируют более пяти километров дорог
Фото: Максим Платонов

В рамках муниципальной программы дорожных работ в Лаишевском районе обновят несколько участков дорог общего и местного пользования протяженностью 5,5 километра.

Стоимость работ составит 112,8 млн рублей. Средства выделяются из муниципального бюджета Лаишевского района и республики.

Ремонт затронет следующие участки дорог:

  • улица Шершнева в деревне Вороновка;
  • улицы Совхозная, Пристанская, Маяковского в городе Лаишево;
  • улица Пионерская в селе Кирби;
  • улицы Большая Красная и Малышева в селе Столбище;
  • улица Садовая в селе Среднее Девятово;
  • улица Строителей в селе Усады.

Работы выполнят в срок до 30 ноября 2024 года.

В них входят: обновление дорожного покрытия, ремонт обочины, обустройство дороги дождевой канализацией, барьерами и перильными ограждениями, установка сигнальных столбиков, дорожных знаков, нанесение разметки и размещение светофоров. Также дорожные участки оснастят искусственным освещением, посадят деревья и кустарники.

Олег Исаков

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