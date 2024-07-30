В шести населенных пунктах Лаишевского района Татарстана отремонтируют более пяти километров дорог
В рамках муниципальной программы дорожных работ в Лаишевском районе обновят несколько участков дорог общего и местного пользования протяженностью 5,5 километра.
Стоимость работ составит 112,8 млн рублей. Средства выделяются из муниципального бюджета Лаишевского района и республики.
Ремонт затронет следующие участки дорог:
- улица Шершнева в деревне Вороновка;
- улицы Совхозная, Пристанская, Маяковского в городе Лаишево;
- улица Пионерская в селе Кирби;
- улицы Большая Красная и Малышева в селе Столбище;
- улица Садовая в селе Среднее Девятово;
- улица Строителей в селе Усады.
Работы выполнят в срок до 30 ноября 2024 года.
В них входят: обновление дорожного покрытия, ремонт обочины, обустройство дороги дождевой канализацией, барьерами и перильными ограждениями, установка сигнальных столбиков, дорожных знаков, нанесение разметки и размещение светофоров. Также дорожные участки оснастят искусственным освещением, посадят деревья и кустарники.
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